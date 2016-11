– Näin linjan auki ja päätin lähteä haastamaan. Ja sitten rysty onnistui, Eronen naurahti 2–1-voittomaalistaan.

Erosesta tuli 17:s HIFK:n pelaaja, joka on pystynyt viimeistelyyn tällä kaudella. Leveydessä piisaa, mutta vajetta on isoista syömähampaista. HIFK:ssa ei ole ainuttakaan viiden maalin iskijää, kun Ilveksellä niitä on jopa neljä.

Usein HIFK:n maalikertymä on jäänyt jalkapallolukemiin, sillä peräti yhdeksän kertaa saldona on ollut vain yksi tai nolla maalia.

– Onhan se takkuista ollut, ja ylivoimakin on ollut heikkoa. Mutta joulun jälkeen näitä ei muista kukaan, Eronen sanoi.

Ilveksen aktiivisinta osaa esitti sen ykkösketju, sentterinään Markku Flinck. Kakkosvitjan Aleksi Mustonen veivasi rystynostollaan 1–1-tasoituksen, mutta tamperelaissikermän virheet – muun muassa lahjasyöttö kotijoukkueen avausosumaan – estivät pistesaalistuksen.

STT