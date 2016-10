Roman Eremenkon väliaikainen pelikielto on nostanut huhumyrskyn, sillä TsSKA Moskova ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa eivät ole kertoneet tapauksesta yksityiskohtia.

Se on kuitenkin varmaa, että Uefan kurinpitovaliokunta on määrännyt Eremenkon 30 päivän väliaikaiseen pelikieltoon. Venäläisen R-Sportin mukaan pelikielto on varattu tapauksen jatkokäsittelyä varten.

Eremenkon pannan syistä on etenkin venäläismediassa esitetty kaksi teoriaa. Niistä ensimmäisen mukaan pelikiellon taustalla olisi Eremenkon siirto Rubin Kazanista nykyiseen seuraansa TsSKA:han.

Eremenko purki sopimuksensa Rubin Kazanin kanssa vuonna 2014 yksipuolisesti, ja Kazan vei tapauksen Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan käsiteltäväksi. Eremenko joutui maksamaan entiselle seuralleen, mutta vältti pelikiellon.

Kazanin tiedottaja Mihail Stepanov kertoi perjantaina venäläiselle Sport-Ekspress-lehdelle, ettei seura liity Eremenkon pelikieltoon.

– Rubinin ja Eremenkon väliset asiat ovat kunnossa, hän sanoi.

Stepanovin kommenteista uutisoi Suomessa Ilta-Sanomat.

TsSKA Moskovan viestintäjohtaja Sergei Aksenov kertoi venäläismedialle, etteivät seura tai Eremenko kommentoi tapausta toistaiseksi. Uefan mediaosastolta kerrottiin STT:lle, ettei kattojärjestö anna tässä vaiheessa lisätietoja. Myös Suomen palloliitto on ilmoittanut, ettei se kommentoi asiaa tällä hetkellä enempää.

Venäläismediassa on noussut esille teoria siitä, että Eremenko olisi joutunut Uefan kurinpitotoimien kohteeksi nuuskan käytön takia. Nuuskaa ei kuitenkaan ole listattu dopingaineeksi.

Nuuskateorian on maininnut myös muun muassa ranskalaislehti L'Equipe venäläisuutisiin pohjautuen.

Sport-Ekspressin päätoimittaja Artur Petrosjan vertasi Twitter-tilillään Eremenkon pelikieltoa Mamadou Sakhon tapaukseen.

Sakho sai aiemmin tänä vuonna Uefalta 30 päivän väliaikaisen pannan dopingepäilyjen takia. Tapauksen käsittelyn jälkeen Uefa vapautti hänet rangaistuksesta.

Eremenko ei pelannut torstaina Islantia vastaan. Hän ei ole mukana sunnuntain Kroatia-ottelussa.

STT