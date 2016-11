Vyöryn aloitti entinen Sheffield Unitedin pelaaja Andy Woodward kaksi viikkoa sitten, ja sen jälkeen Englannissa on tullut julki lukuisia entisten jalkapalloilijoiden paljastuksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– Tämä on varmasti suurin kriisi, jonka minä muistan. Meidän on selvitettävä moraaliset seuraukset siitä, että emme ole hoitaneet näitä asioita, Englannin jalkapalloliiton puheenjohtaja Greg Clarke sanoi BBC:lle.

Woodward kertoi Guardianille, että lasten hyväksikäytöstä vankeuteen tuomittu valmentaja Barry Bennell käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen, kun hän oli 11–15-vuotias. Tämän jälkeen julkisuuteen on tullut yhteensä parikymmentä muuta pelaajaa, joista useat – mutta eivät kaikki – ovat kertoneet joutuneensa Bennellin uhreiksi.

Entinen Englannin maajoukkueen ja Tottenhamin pelaaja Paul Stewart kertoi, että hän joutui valmentajan hyväksikäyttämäksi neljän vuoden ajan, mutta ei kertonut valmentajan nimeä. Stewart arvioi, että sadat lapset ovat saattaneet joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi jalkapallon yhteydessä.

Liitto palkkasi ulkopuolisen selvitysmiehen

Skandaalin keskushenkilö Bennell, 62, toimi Crewe Alexandran juniorivalmentajana 1980- ja 1990-luvuilla. Hän on saanut lasten hyväksikäytöstä kolme vankeustuomiota, joista yksi on tullut Yhdysvalloissa. Tuomioista viimeisin tuli viime vuonna, jolloin Bennell tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Bennell on myös saanut elinikäisen toimintakiellon jalkapallossa.

BBC:n mukaan poliisi on saanut yleisöltä yli 250 ilmoitusta Woodwardin ulostulon jälkeen. Poliisin tutkinnan lisäksi Englannin jalkapalloliitto on palkannut ulkopuolisen selvitysmiehen tutkimaan, mitä jalkapallon vastuuhenkilöt ovat tienneet asiasta.

Valioliigajoukkue Chelsea on palkannut lakifirman tekemään selvityksen seuran 1970-luvun toiminnasta. Julkisuudessa on väitetty, että Chelsea vaiensi rahalla entisen junioripelaajansa, joka oli syyttänyt seuran kykyjenetsijää lasten hyväksikäytöstä.

STT