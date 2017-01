- Hyvä fiilis, että päästään jatkamaan tästä hommia vielä eteenpäin. Debyyttiä Veikkausliigassa haetaan ja muutenkin isompaa roolia joukkueesta vuosi vuodelta. Meillä on erittäin kova joukkue jo tässä vaiheessa, eikä joukkue varmasti ainakaan huonone. Vahvistuksiakin saattaa vielä tulla. Sanoisin että menemme pitkälle tällä joukkueella, sanoo Elias Ahde.

- Eliakseen oli paljon kiinnostusta muistakin Veikkausliigaseuroista, mutta on erittäin hienoa, ja kertoo paljon pelaajasta, että hän otti tämän haasteen vastaan. Hän halusi jäädä tänne kehittymään ja ottamaan paikan kovasta joukkueestamme, kommentoi SJK:n päävalmentaja Simo Valakari

Elias Ahde on kotoisin Ilmajoelta ja hän on Ilmajoen Kisailijoiden sekä SJK-junioreiden kasvatti. Hän aloitti SJK:ssa D-juniorina ja on pelannut kaikissa SJK:n vanhemmissa ikäluokissa, sekä SJK Akatemiassa. Viimeisellä kahdella kaudella hän ollut lainalla Ykkösen seuroissa FC Jazzissa ja FC Hakassa, tehden kahdessa kaudessa yhteensä 22 maalia pelaamissaan 45 ottelussa.

Debyytti SJK:n edustusjoukkueessa syntyi viime kaudella Mestareiden Liigan karsinnoissa, kun Ahde tuli vaihdosta sisään kotiottelussa BATE Borisovia vastaan. Ahde kuuluu lisäksi Suomen nuorten maajoukkueeseen.

Elias Ahde on mukana, kun SJK kohtaa ensi lauantaina Suomen Cupissa FF Jaron. Ottelu pelataan Pietarsaaren Tellushallissa ja se alkaa klo 15:15. Otteluun järjestetään Seinäjoelta kannattajille bussikuljetus.