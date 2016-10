Johaug on kertonut pitävänsä asemaansa epäoikeudenmukaisena, vaikka myöntääkin olevansa viime kädessä itse vastuussa käyttämistään lääkeaineista.

Johaugin käryn on kerrottu tulleen huulirasvasta.

Johaug: Epätodellista

Johaug kuvailee tilannettaan epätodelliseksi Norjan hiihtoliiton tiedotteessa. Johaug sanoo olevansa järkyttynyt ja kertoo pitävänsä asemaansa epäoikeudenmukaisena, vaikka myöntääkin olevansa viime kädessä itse vastuussa käyttämistään lääkeaineista.

Norjan hiihtoliiton mukaan Johaug on käyttänyt rasvaa, joka sisältää urheilussa kiellettyä clostebol-ainetta. Norjan hiihtoliitto kertoo, että Johaug olisi käyttänyt rasvaa huuliinsa. Norjan hiihtoliiton mukaan käryyn johtaneen rasvan nimi on Trofodermin. Se sisältää urheilussa kiellettyä clostebolia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan clostebol on anabolinen steroidi. Anabolisten steroidien on kerrottu edistävän lihaskasvua ja urheilusuorituksesta palautumista.

Norjalaisen uutistoimisto NTB:n mukaan Norjan maajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen on ottanut vastuun huulirasvan käyttämisestä.

Ensitietojen mukaan käryn aiheuttanut dopingnäyte on otettu kilpailun ulkopuolisessa testissä 16. syyskuuta tänä vuonna.

Taustalla kohu astmalääkkeistä

Johaug, 28, on olympiavoittaja ja moninkertainen maailmanmestari. Hän on saavuttanut huippumenestystä myös hiihdon maailmancupissa. Johaug on ollut maastohiihdon kirkkaimpia tähtiä viime vuosina.

Syyskuussa Johaug kertoi Norjan TV2:lle pahoittaneensa mielensä Norjan hiihtäjiin kohdistuneesta astmalääkekohusta ja dopingepäilyistä. Johaugin mukaan hän ei tunnistanut itseään väitteistä, joita mediassa on esitettiin.

Norjalaishiihtäjä Martin Johnsrud Sundby sai heinäkuussa kahden kuukauden dopingrangaistuksen, kun hän käytti kaudella 2014–2015 astmalääke salbutamolia dopingsääntöjen vastaisesti.

Norjan hiihtoliiton on väitetty tarjonneen astmalääkettä myös terveille urheilijoille.

