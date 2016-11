NBA-koripallon ykköspelaaja Stephen Curry pani yhden ennätyksen uusiksi, kun hän johti 46 pisteellään Golden Staten 116–106-voittoon New Orleansista.

Curry pussitti korisukkaan 13 kolmen pisteen heittoa, mikä on NBA:n uusi ennätys.

Edellisen, 12 onnistuneen kolmosen ennätyksen jakoivat Kobe Bryant ja Donyell Marshall.

Curryn ennätys syntyi parahiksi sen jälkeen, kun hänen peräkkäisten ottelujen kolmen pisteen putkensa oli katkennut edellisessä pelissä LA Lakersia vastaan. Curry heitti vähintään yhden kolmen pisteen heiton koriin 157 NBA-ottelussa peräkkäin.

Viime kauden finaalisarjan Clevelandille hävinnyt Golden State on voittanut kauden seitsemästä ottelustaan viisi. Kaikki seitsemän peliään hävinnyt New Orleans on Philadelphian tavoin NBA:n ainoa voitoton joukkue.

STT