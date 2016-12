Cleveland lepuutti Jamesia, koska hän oli pelannut joulupäivänä 40 minuuttia Golden Statea vastaan viime kevään finaaliuusinnassa.

Cleveland on hävinnyt tällä kaudella kaikki kolme ottelua, joissa James ei ole pelannut. Kun James on ollut kentällä, Cavaliersilla on 23 voittoa ja neljä tappiota.

– Hän on eittämättä maailman paras pelaaja. Kun hän ei ole mukana, tunne on erilainen, Detroitin Jon Leuer kommentoi.

Detroitin paras pistemies oli vaihtopenkiltä tullut Tobias Harris 21 pisteellään. Kaikkiaan kuusi Pistons-pelaajaa yksi kaksinumeroiseen pistemäärään.

STT