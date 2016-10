Syyskuussa Liverpoolille ja Arsenalille hävinnyt Chelsea otti ennen maaottelutaukoa voiton Hullista, ja tauolta nimekäs miehistö palasi hyvässä iskussa. Diego Costa vei kotijoukkueen johtoon kauden seitsemännellä liigamaalillaan, ja Eden Hazard lisäsi taukolukemiksi 2–0. Toisella puoliajalla Victor Moses täydensi kolmen maalin voiton, joka nosti Chelsean ainakin hetkeksi sarjaviitoseksi.

– Tämä oli paras pelimme, hyvää sitoutumista tekemiseen. Pyysin pelaajilta intensiteettiä ja tekemään sitä, mitä olemme harjoitelleet. Olen iloinen, koska pelaajat vastasivat pyyntöön hyvin, Chelsean valmentaja Antonio Conte sanoi.

Leicester on voittanut kauden kahdeksasta pelistä vain kaksi, ja se on jo jäänyt sarjan kärjestä reilusti. Viime kaudella joukkueen yllätysmestariksi valmentanut Claudio Ranieri myönsi, että virheitä tulee liikaa ja keskittyminen on hakoteillä.

– Kun tulet Chelsean vieraaksi, keskittyminen on oltava maksimaalista. Emme lähteneet peliin hyvin, olimme ehkä hieman hermona, Ranieri pohti.

