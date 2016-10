Bottakselta kysyttiin torstaina, tietääkö hän jo mitä tekee ensi kaudella ja odottaako hän vain asian julkistamista.

– Ehkä tiedän mitä teen, ehkä en. Joka tapauksessa se lähestyy, Bottas taustoitti.

Etkö tiedä vai etkö voi kertoa?

– En halua kertoa. Se lähestyy... toivottavasti kaikki on pian sataprosenttisen valmista, Bottas valaisi.

Suzukassa ohituspaikkoja on vähemmän kuin edellisviikonloppuna Malesiassa, joten aika-ajon merkitys korostuu. Malesiassa Bottas lähti kisaan 11. lähtöruudusta.

– Uskon, että normaalioloissa pystymme voittamaan Force Indian, mutta siitä tulee tiukkaa, Bottas ennakoi.

Bottas nauttii Suzukan radasta.

– Tämä on sarjan paras rata, siitä on paljon iloa, erityisesti ykkössektorilla. Koko rata on todella hyvin tehty, siinä on mukava virtaus, joten se on todella tyydyttävää, Bottas kertoi.

"Emme luovuta"

Kun kautta on jäljellä viisi kilpailua, Ferrarin Kimi Räikkönen on MM-pisteissä neljäntenä 160 pisteellä, mikä on enemmän kuin hän keräsi koko viime kaudella.

– On vaikea olla tyytyväinen siihen, missä olemme nyt. Haluamme olla paremmilla sijoilla, taistella kärjessä, mutta tämä on se, mitä meillä nyt on. Yritämme aina parhaamme, mutta viimeaikaiset sijoitukset eivät ole sitä, mitä haluamme Ferrarilla, Räikkönen sanoi.

MM-sarjan kolmas tila on yhä Räikkösen ulottuvilla, mutta suomalaisen mielessä kolmannella, neljännellä ja viidennellä tilalle ei ole isoa eroa.

– Tavoittelemme voittoa ja mikään vähempi ei ole sitä, miksi kaikki Ferrarilla yrittävät parhaansa ollakseen parhaita. Toinen sija on parempi kuin kolmas, mutta lopulta se ei ole paljoa. Meiltä puuttuu hiukan vauhtia, mutta emme luovuta. Tarvitsemme vain aikaa. Tämä on ollut parempaa kuin muutamat viime vuodet, mutta ei sitä, mitä me haluamme, Räikkönen sanoi.

STT