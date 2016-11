Minea Blomqvist-Kakko on parhaana suomalaisena yhdeksäntenä golfin naisten Euroopan-kiertueen kilpailussa Abu Dhabissa kahden pelatun kierroksen jälkeen.

Blomqvist-Kakko putosi tuloslistalla, sillä hän oli avauskierroksen jälkeen jaetulla toisella sijalla.

Blomqvist-Kakolle on kirjattu yhteensä 136 lyöntiä, mikä on kahdeksan lyöntiä alle par-tuloksen. Kilpailua johtaa islantilainen Olafia Kristinsdottir, jolle on merkitty yhteensä 131 lyöntiä.

Suomalaisista Krista Bakker on jaetulla 22. sijalla ja Noora Tamminen jaetulla 26. sijalla. Myös Ursula Wikström ja Elina Nummenpää selviytyivät jatkokierroksille. Linda Henriksson ja Oona Vartiainen karsiutuivat.

STT