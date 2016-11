Spurs on voittanut kauden alussa kaikki 11 vierasotteluaan. Dallasin joukkue kukisti vieraissa jo toistamiseen kymmenen päivän aikana.

Mills sai vastuuta, kun päävalmentaja Gregg Popovich päätti lepuuttaa joukkueen tähtipelaajia Pau Gasolia, Manu Ginobilia ja Tony Parkeria. Gasol ja Ginobili eivät olleet edes reissussa mukana.

Dallas on NBA:n jumbo, joka on voittanut vain kolme 17 ottelustaan. Joukkuetta ei auta, että saksalainen Dirk Nowitzki on loukkaantuneena sivussa.

STT