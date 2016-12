Vuosaaren perjantaisen tulipalon tutkinnassa on selvinnyt, että saunaa käytettiin harvoin kylpemiseen. Poliisi kertoo, että perheen isän kuulusteluissa on selvinnyt, että saunassa on säilytetty muun muassa vaatteita ja kenkiä. Isä ei kertomansa mukaan ole laittanut saunaa lämpenemään töihin lähtiessään. Tulipalossa kuoli äiti ja kolme pientä lasta. Poliisin mukaan perheen isä oli tulipalon aikaan töissä.