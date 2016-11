Nuori suomalaislupaus tarttuu skottitiimin 600-hevosvoimaisen Peugeot 208 RX Supercarin puikkoihin ja ajaa koko EM-sarjan. Sarja sisältää viisi osakilpailu ja alkaa huhtikuussa Espanjan Barcelonassa.

Kauhavan Alahärmästä kotoisin oleva Kalliokoski testasi lokakuussa Albatecin autoa Ranskan Dreux’n radalla. Yhden päivän testi onnistui erinomaisesti, ja Kalliokoski ehti ajaa radalla kymmenen testivetoa.

– Jerellä on edessään hieno tulevaisuus rallicrossissa. Hänen testirupeamansa Dreuxissa oli onnistunut ja erityisen vaikuttunut olin hänen kypsästä asenteestaan. Mitä enemmän ajoaikaa hän saa, sitä vahvempi hänestä tulee, sanoo Albatecin tiiminvetäjä Andy Scott tiedotteessa.

Kalliokoski itse on innoissaan.

– Otan ison askeleen urallani. Albatec on huipputiimi, jolla on kokemusta useista eri kansainvälisistä sarjoista, ja joka on näyttänyt kykynsä parin viime vuoden aikana. Tiimin GM on suomalainen Atte Varsta, jonka mukanaolo helpottaa askeleitani kohti kansainvälistä huippua, Kalliokoski pohtii.

– Peugeot 208 RX Supercar on moderni huipputason rallicross-auto kaikilla herkuilla. Moottorin tehon ja väännön tuntee heti, ja auton ajettavuus on erinomainen. Oma tuntemukseni autosta on erittäin hyvä ja uskon, että vauhtia tulee vielä paljon lisää, kunhan saan lisää kilometrejä alle.

Kalliokoski aloitti moottoriurheilun kartingista vuonna 2007. Rallicrossissa hän debytoi kaudella 2014 Suomen MM-osakilpailun oheisluokassa, RX Litesissa. Seuraavana vuonna Kalliokoski siirtyi SM-sarjan Autocross-luokkaan ja nousi siinä viidenneksi.

Kauden 2016 alussa Kalliokoski siirtyi ylimpään luokkaan, Supercariin. Hän lunasti nopeasti paikkansa sarjan kärkikuljettajana ja voitti SM-kultaa kauden päätteeksi.