Pyry Soiri on siirtymässä ulkomaille, kun sopimusta VPS:n kanssa olisi ollut jäljellä kauden 2017 loppuun. Kuva: Teresa Nurmioja

Jalkapalloliigassa pelaava Vaasan Palloseura on myymässä erinomaisen viime kauden pelanneen Pyry Soirin ulkomaille. Soiri on ollut VPS:n kantavia voimia koko sen ajan, kun on joukkueessa pelannut.