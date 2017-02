Isojokelainen Jarkko Kujanpää on kotoisin Kauhajoelta, missä sijaitsee myös hänen työpaikkansa. Hänen vanhempansa ovat Isojoelta lähtöisin. Veri ja metsästysharrastus vetivät Kujanpään suvun synnyinseudulle. – Isojoella on vietetty paljon aikaa lapsuudessa ja siellä on paljon tuttuja. Se vähän kuin ajoi sinne. Kuva: Jouko Hänninen