Kohde 14. Seinäjoki on mun ankkuripaikka, HP Parviainen kertoo. KUVA: HEIKKI HAKANEN

HP Parviaisen koti on paritalossa. Urakassa lyötiin hynttyyt yhteen ystäväpariskunnan Leena ja Juha Haapamäen kanssa. Talotoimittajaksi valittiin paikallinen toimija. Kättä paiskattiin Hartman Koti Seinäjoen kanssa.

– Minulle oli tärkeää, että voin kävellä kysymysten kanssa ovesta sisään, Parviainen kertoo.

– Kasvotusten asioiminen on oikea tapa tällaisessa projektissa.

Asuntomessut oli kimmoke rakentaa.

– Kun tontit tulivat hakuun, se laittoi pohtimaan. Tuskin tämä olisi tässä hetkessä muuten tapahtunut, Parviainen kertoo.

– Juteltiin ystävien kanssa, ja asiat loksahtivat kohdalleen.

Ystäväpariskunta on ollut keskeisessa roolissa urakan aikana.

– Leena on sisustussuunnittelija, joka tuntee minun makuni. On ollut helppo jutella ja tehdä valintoja, Parviainen kertoo.

– Juha puolestaan on kantanut sitä suurinta reppua, että kaikki sujuu. Sen lisäksi hän on tehnyt sähkötyöt.

Parviainen tunnustaa olevansa rakentamisessa peukalo keskellä kämmentä.

– Purkutyöt kyllä luontuvat, Parviainen toteaa väläyttäen Duudson–hymynsä.

– Ystäviin on ollut täysi luotto ja rakentamisen ammattilaisiin ylipäätään.

Koti sijaitsee lakeuden pääkaupungissa Seinäjoella.

– Seinäjoki on mun ankkuripaikka.

Parviainen kasvoi Seinäjoella, opiskeli Joensuussa luokanopettajaksi ja palasi maailman turuiltakin Seinäjoelle.

– Niin vain kävi, että olen paluumuuttaja. En ajatellut muuttavani takaisin.

Kotikaupungin kehumisessa Amerikan Yhdysvalloissakin asustellut Parviainen on mestari. Kun puhetulvan ajaa suodattimen läpi, jäävät jäljellä esimerkiksi nämä:

– Seinäjoki on aktiivinen kaupunki, jossa on helppo toimia ja hyvä elää. Harrastusmahdollisuuksia on laidasta laitaan, eivätkä ruuhkat haittaa asioimista, mies painottaa.

– Joka paikkaan on lyhyt ja silti täällä on kaikki.

Parviaisen persoona näkyy uudessa kodissa. Jimi Hendrix esimerkiksi rokkaa talon äänimaailmaa parantavassa akustiikkalevyssä.

– Musa on mulle iso voimavara. Siitä saa energiaa.

Lumilautailu on ollut osa Parviaisen liikunnallista elämää neljännesvuosisadan. Se näkyy talon sisustuksessa kuvataiteena.

Työhuoneen seinälle on asetettu yksi kovimmista jutuista, mitä duudsonilta on jäänyt miehen matkaan kiikkustuolistakin kerrottavaksi. Se on valokuvaaja Ville Juurakkalan ottama ja alumiinille painettu kuva stuntista, jossa HP Duudson lentää tulimeren läpi autolla.

– Kierteellä, mies täydentää virnistäen tilanteesta, joka tuo mieleen James Bondin –leffojen hurjimmat autotemput.

Stuntti kuvattiin Valloissa.

Työkeikkojen välissä HP Parviainen palaa kuitenkin aina Seinäjoelle. Lähellä Pruukinrannassa asuu nuoruudesta tuttuja ihmisiä naapureina. Täällä miehen mieli lepää.

Pruukinrannassa on niin hyvä olla, että se saa Parviaisen hakemaan sanavarastostaan herkkiä mielikuvia. Kuulijan on hetken vaikea ymmärtää, mistä miehinen mies edes puhuu.

– On hieman mustaa ja valkoista. Sellaista tiettyä karuutta, mutta samalla pehmeää ja lämmintä, hän sanailee ympärilleen katsellen.

Aivan. Hän puhuu todellakin uuden kotinsa sisustuksesta ja alitajuisesti varmaan myös juuristaan.

HP Parviainen on onnellinen mies. Hänellä on koti, jonka viimeistelee nyt toteutunut haave.

– Ulkoporeallas, siihen satsasin, mies kertoo.

– Se on arjen luksusta. Rentoa.

JARI E. HAKALA