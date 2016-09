– Meillä on pieni poika, ja ensimmäistä kertaa kun hän nakkaa leluauton lattialle, siihen luultavasti tulee taas jotain, Sanna Inkeri sanoo.

– Elämisen jälkiä tulee nopeasti, emme ole niistä huolissamme, Jari Inkeri jatkaa.

Pintojen kunnostamisen on sitoutunut hoitamaan rakennuttaja Kannustalo. Inkerit itse eivät ole olleet mukana vielä rakennuttamisvaiheessa, vaan ostivat talon asuntoa etsiessään.

Seinäjoen keskustassa kerrostaloasunnossa vielä hetken asuva perhe oli etsinyt suurempaa asuntoa jo vuoden verran. Se, että asunto sattui olemaan asuntomessukohde, ei vaikuttanut Inkerien mukaan päätökseen.

– Kaupunginosana tämä alue houkutteli, ympärillä on Kyrkösjärvi ja paljon muuta ulkoilumaastoa. Mukavaa on myös se, että tämä on mäellä, Seinäjoella kaikki on yleensä kovin tasaasta, Jari Inkeri sanoo.

Muiksi hyviksi puoliksi Sanna Inkeri listaa läheisen päiväkodin, lyhyen etäisyyden keskustaan sekä sen, että koko alue on jo valmis kokonaisuus. Itse talossa huomion herätti modernisoitu pohjalaistyyli.

– Sisustuksessa on perinteisiä elementtejä kuten pönttömuuri, pystypaneelit ja iso tupakeittiö. Kaikki sopi makuumme todella hyvin, vaikka tämä olikin meille valmis pohja. Talossa on todella vähän sellaista, mitä muuttaisin, Sanna Inkeri sanoo.

Asuntomessutalon ostamisessa on hyötynsä. Inkerit kertovat, etteivät itse olisi uskaltaneet suunnitella kokonaisen omakotitalon sisustusta yksin. Nyt Helena Karihtalan suunnittelema estetiikka tarjoaa valmiit puitteet sisäänmuutolle.

– Meillä ei kummallakaan ole intoa tai oikein taitoakaan sisustamiseen, joten olisimme joka tapauksessa tarvinneet ulkopuolista apua suunnitteluun, Sanna Inkeri kertoo.

Inkerit eivät kuitenkaan halunneet lunastaa koko messusisustusta itselleen. Lopullinen sisustus tulee olemaan sekoitus messuhuonekaluja, sekä omia vanhoja ja uusia tavaroita. Lopullista sisustusta muotoillaan hiljalleen ilman kiirettä. Muutto uuteen kotiin tapahtuu muun arjen ohella.

Muutto keskustan kerrostaloasunnosta luonnon keskelle omakotitaloon on perheelle suuri muutos. Omalla pihalla on tilaa telmiä, eikä iltaisin tarvitse enää miettiä, häiritseekö television katsominen naapuria. Erityisesti Akseli-pojalle talossa on uusia asioita, joihin lukeutuu puilla lämpiävä pönttöuuni olohuoneessa.

– Olemme jo harjoitelleet lehdistä kuvia katsomalla, että tuo on poppa, siihen ei saa sattua, Sanna Inkeri kertoo.

ANNI LINDGREN