Talot suunnitelleet arkkitehdit ovat Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi, Kati Rasku, Jukka Ulvinen, Hannu Hakala, Jani Ikkala, Antti Talvitie ja Juha Koivusalo.

Ylihärmäläinen rakennusarkkitehti Juha Koivusalo on suunnitellut messuille kaksi kivitaloa. Talot ovat keskenään hyvinkin erityyppiset. Kohde 12 Villa Tango on jykevän kartanomainen ja runsaasti detaljoitu koti. Kohde 11 Lakka Lakeus puolestaan on vähäeleinen, modernin vaalea talo.

Seinäjoen kaupungin keskustaan useita rakennuksia suunnitellut SAFA arkkitehti Antti Talvitie on suunnitellut tänä vuonna jo 40 vuotta rakennuksia. Messukohde 25 Cubo on Talvitien suunnittelema talo. Cubon asukkaiden edellinenkin koti oli Talvitien piirtämä.

Asuntomessujen kohteen 31 Kimara Katariinan on suunnitellut rakennusarkkitehti Jani Ikkala Seinäjoelta. Ikkalan töitä on aiemminkin ollut Asuntomessuilla. Lappeenrannan ja Paraisten Asuntomessuilla Ikkalan suunnittelemat talot tulivat messuäänestyksissä kakkosiksi.

Seinäjokelainen rakennusarkkitehti Hannu Hakala on suunnitellut messuille peräti kolme kohdetta: Hartman Koti Ankkuri 14a/b, 30 Hartman Koti Ruutu ja 39 Hartman Koti Salmiakki.

Isokyröläinen rakennusarkkitehti Jukka Ulvinen on nyt jo viidettä kertaa mukana suunnitelmillaan Asuntomessuilla. Ulvinen on suunnitellut Asuntomessuille Seinäjoelle kohteen 8 Passiivikivitalo Skaalan ja kohteen 26 Passiivikivitalojen Kosteusturvatalon. Jälkimmäinen on pohjalaistalo, jonka seinämateriaalina on kevytharkko, kuten Skaalassakin, mutta verhouksella talosta on tullut perinteinen kaksfooninkinen.

Ilmajoen Koskenkorvalta kotoisin oleva arkkitehti Kati Rasku oli opiskeluaikoinaan mukana kartoittamassa Ilmajoella ennen vuotta 1920 rakennettuja pohjalaistaloja. Raskulla on siis sangen vahva side kaksfooninkisiin taloihin ja hän onkin suunnitellut Kannustalojen uutuusmallin kohde 24 Pohjanmaan, joka on perinteinen pohjalaistalo nykyajan ihmiselle.

Kohteen 34 on suunnitellut seinäjokelainen arkkitehti SAFA Teemu Hirvilammi. Hirvilammi toimii vierailevana professorina Tampereen yliopistossa ja Kiinassa GDUT-yliopistossa. Hän kertoo puun käytön eri muodoissaan olevan Pekan kohteessa tärkeässä osassa. Talon seinät ja katto on toteutettu CLT-elementeillä, ja rakennus on istutettu saumattomasti ympäröivään metsään. Hirvilammi on suunnitellut myös Suomen Omakotiliiton osaston messuille. Osasto on niin sanottu pihatalo, joka on toteutettu massiivipuuta yhteen liittämällä. Rakennus on kooltaan alle 10 neliötä, joten se ei vaadi rakennuslupaa.

Vuoden 2015 Finlandia -arkkitehtuuripalkinnon voittaja seinäjokelainen OOPEAA:n arkkitehti SAFA Anssi Lassila on messualueella monessa mukana. Lassila on ollut jo konsultoimassa messualueen kaavan valmistamista ja rakennustapaohjetta. Hän kertoo messualueen maaston olleen haasteellinen, mutta luontoa säästävään lopputulokseen hän on sangen tyytyväinen. Lassila on myös pääsuunnittelijana messualueen Periskooppitornissa, joka oli yksi vuoden 2015 japanilaisen arkkitehtuurikilpailun SD Rewiew’n voittajista.